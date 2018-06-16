Федерер: очень счастлив и чувствую огромное облегчение

Роджер Федерер, обыгравший Ника Кирьоса в полуфинале турнира в Штутгарте на тай-брейке третьей партии, прокомментировал возвращение на первую строчку, которое состоится в ближайший понедельник, и поделился ожиданиями от финального матча с Милошем Раоничем.



«Очень счастлив и чувствую огромное облегчение. Матч с Ником получился тяжёлым, как я и ожидал. Мы с ним сыграли уже множество тай-брейков, я потерял счёт.



Игра была упорной и могла завершиться в пользу любого из нас. Рад, что победил и что в следующий понедельник вернусь на первую строчку. Сыграть ещё в одном финале тоже здорово. Мне очень хочется стать чемпионом этого турнира. И мне интересно встретиться с Милошем. Он снова набрал отличную форму. Надеюсь, мы вновь проведём хороший матч», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.