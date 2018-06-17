Крунич: я даже немного удивилась, что выиграла, и очень счастлива

Сербка Александра Крунич прокомментировала свою победу над американкой Коко Вандевей в полуфинале турнира в Хертогенбосхе со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).



«Я даже немного удивилась, что выиграла, но очень горжусь собой и очень счастлива. Коко — отличная теннисистка, очень мощная, а мне всегда тяжело играть с такими соперницами. Рада, что продолжала биться, проигрывая сет и брейк.



Старалась заставлять её бегать по корту как можно больше, хотя с учётом её мощных ударов это было непросто. Думаю, в ключевые моменты я хорошо принимала.



Я играю в финалах далеко не каждую неделю — это всего второй финал в моей карьере. Очень здорово, что я прибавляю и на этом турнире играю стабильно. С нетерпением жду решающего матча», — приводит слова Крунич официальный сайт WTA.

Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе