Федерер: для болельщиков здорово, что мы с Надалем сменяем друг друга на вершине

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою битву с испанцем Рафаэлем Надалем за первое место в рейтинг-листе. По ходу этого сезона Роджер уже в третий раз опережает Рафаэля и поднимается на первую строчку.



«Для болельщиков здорово, что мы с Надалем в этом году раз за разом сменяем друг друга на вершине. Это достаточно интересно. Конечно, ощущения от матча за первую строчку в финале турнира „Большого шлема“ и по ходу турнира ATP 250 или ATP 500 разнятся.



Благодаря своей команде по ходу матча я чувствовал себя здорово. То, что всё решалось на тай-брейке третьего сета, добавило драматичности», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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