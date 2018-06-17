Раонич: близок к своему лучшему теннису на траве, но мне не хватает уверенности

Канадец Милош Раонич оценил своё выступление на турнире ATP 250 в Штутгарте, где он дошёл до финала и проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 6:7 (3:7).



«Сегодня у меня были шансы, но я не смог их реализовать. Тем не менее в целом турнир прошёл для меня на позитивной ноте, и я надеюсь, что дальше всё пойдёт так же. Я близок к своему лучшему теннису на траве. Может быть, мне немного не хватает уверенности в себе для того, чтобы принимать правильные решения — но я хорошо бил по мячу и подавал. Наверное, мне нужно провести ещё несколько матчей, чтобы получалось принимать верные решения за долю секунды», — приводит слова Раонича официальный сайт ATP.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.