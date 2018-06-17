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Видеообзор финала турнира в Штутгарте Федерер — Раонич

Видеообзор финала турнира в Штутгарте Федерер — Раонич
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Штутгарте одержал победу над канадцем Милошем Раоничем (7) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Роджер исполнил 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл 2 брейк-пойнта и сделал 1 брейк. Милош 14 раз подал навылет при 3 двойных.

Для 36-летнего уроженца Базеля, который в понедельник, 18 июня, возглавит рейтинг АТР, этот титул стал 98-м в карьере (в том числе 18-м на траве) и третьим в текущем сезоне в одиночном разряде турниров АТР-тура.

«Чемпионат» предлагает вам видеообзор финального матча.

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