Касаткина опустилась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом

Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.