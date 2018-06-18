Касаткина опустилась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 июня бельгийка Элисе Мертенс поднялась на девятую строчку, обойдя россиянку Дарья Касаткину. Лидирует румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA. 18 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5285.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 3370.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3032.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 2950.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 2730.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 2663.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2253.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 2241.
9 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2091.
10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2075.
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18 (18). Мария Шарапова (Россия) — 1247...
52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 609...
67 (62). Анна Блинкова (Россия) — 536…
84 (82). Елена Веснина (Россия) — 437...
94 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 386.