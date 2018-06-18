Гаске: отказался от поездки в Штутгарт, чтобы избежать встречи с Федерером

Французский теннисист Ришар Гаске рассказал, почему выбрал турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды), а не в Штутгарте (Германия). Француз стал победителем турнира в Хертогенбосхе. По словам Гаске, он предпочёл поездку в Нидерланды, чтобы избежать встречи со швейцарцем Роджером Федерером, который в финале турнира в Штутгарте обыграл канадца Милоша Раонича.

«Я не удивлён, что Федерер выиграл турнир. Хорошо, что он не приехал сюда. Я знал, что Федерер выберет турнир в Штутгарте, поэтому я туда не поехал, я попытался избежать с ним встречи.

Я очень рад, что мне удалось здесь победить. Я уже почти два года не выигрывал на турнирах», — цитирует Гаске Tennis World USA.