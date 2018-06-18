Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Младенович одержала волевую победу над Синяковой на старте турнира в Бирмингеме

Младенович одержала волевую победу над Синяковой на старте турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 1:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Кристина 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Младенович поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Магдалена Рыбарикова (Словакия).

Бирмингем 2018. 1-й круг
18 июня 2018 года, понедельник. 13:40 МСК
Катержина
Синякова
Кристина
Младенович
6:1 2:6 4:6
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент