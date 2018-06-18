Младенович одержала волевую победу над Синяковой на старте турнира в Бирмингеме

Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 1:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Кристина 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Младенович поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Магдалена Рыбарикова (Словакия).