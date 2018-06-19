Дель Потро сыграет на турнире в Лос-Кабосе

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро подтвердил своё участие в турнире в Лос-Кабосе, который пройдёт с 30 июля по 5 августа. Уроженец Тандиля впервые примет участие в этих соревнованиях.

В состав участников соревнований также вошли американцы Сэм Куэрри и Джек Сок, итальянец Фабио Фоньини, француз Адриан Маннарино, испанец Фелисьяно Лопес и представитель Люксембурга Жиль Мюллер.

Действующим чемпионом турнира является Куэрри, обыгравший в прошлогоднем финале австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 3:6, 6:2.