Коллинз в двух сетах уступила Петерсон в первом круге турнира на Мальорке

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, посеянная на турнире Mallorca Open под шестым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Даниэль совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Петерсон поспорит с победительницей поединка Айла Томлянович (Австралия) — Магда Линетт (Польша, LD).