Макарова проиграла Корне в первом круге турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг турнира в Бирмингеме (Великобритания), в трёх партиях уступив представительнице Франции Ализе Корне со счётом 7:5, 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. Екатерина совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной на турнире в Бирмингеме под вторым номером.