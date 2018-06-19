Димитров одолел Джумхура и может сыграть с Джоковичем на турнире в Лондоне

Болгарский теннисист Григор Димитров, посеянный на турнире в Лондоне под вторым номером, стартовал с победы над боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту. Григор 9 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Димитров поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, WC) — Джон Миллман (Австралия, Q).