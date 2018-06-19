Джокович разгромил Миллмана и сыграет с Димитровым в Лондоне

Серб Новак Джокович (WC) начал выступление на турнире в Лондоне с уверенной победы над австралийцем Джоном Миллманом (Q). Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу 12-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема». Новак сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. Джон дважды подал навылет при 3 двойных.

Джокович во втором круге сыграет с болгарином Григором Димитровым (2), который ранее оказался сильнее боснийца Дамиру Джумхура со счётом 6:3, 6:7, 7:6. Поединок Джокович — Димитров состоится завтра, 20 июня.