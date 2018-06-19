Эдмунд победил Харрисона, Маннарино обыграл Эванса на турнире в Лондоне

Британец Кайл Эдмунд (7) вышел во второй круг домашнего турнира категории ATP 500 в Лондоне, победив американца Райана Харрисона со счётом 7:6 (7:4), 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. Эдмунд 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Харрисона 7 эйсов и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Двойных у Райана не было.



Следующим соперником Кайла станет австралиец Ник Кирьос, одолевший возвращающегося в тур британца Энди Маррея в трёх партиях.



Во второй раунд пробился также француз Адриан Маннарино, победивший британца Даниэля Эванса (WC) со счётом 6:4, 0:6, 7:5. Он сыграет со своим соотечественником Жюльеном Беннето (Q).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.