Квитова: я не чувствую давления, просто наслаждаюсь игрой на траве

Чешка Петра Квитова, действующая чемпионка турнира категории Premier в Бирмингеме, прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в первом раунде этих соревнований.



«В Бирмингеме с самого начала турнира идут тяжёлые матчи. Это заставляет сразу показывать отличный теннис. Думаю, мне это удалось.



Я не думаю о защите титула, просто играю — и это лучший вариант, честно. Я не чувствую давления. Я просто наслаждаюсь игрой на травяном покрытии», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.