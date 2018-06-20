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Квитова: я не чувствую давления, просто наслаждаюсь игрой на траве

Квитова: я не чувствую давления, просто наслаждаюсь игрой на траве
Теннис / WTA

Чешка Петра Квитова, действующая чемпионка турнира категории Premier в Бирмингеме, прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в первом раунде этих соревнований.

«В Бирмингеме с самого начала турнира идут тяжёлые матчи. Это заставляет сразу показывать отличный теннис. Думаю, мне это удалось.

Я не думаю о защите титула, просто играю — и это лучший вариант, честно. Я не чувствую давления. Я просто наслаждаюсь игрой на травяном покрытии», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.

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