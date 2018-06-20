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Маррей: не исключаю, что могу пропустить Уимблдон

Маррей: не исключаю, что могу пропустить Уимблдон
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Британец Энди Маррей, проигравший австралийцу Нику Кирьосу в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 5:7, признался, что может сняться с Уимблдона, если не будет доволен своим состоянием. Для бывшей первой ракетки мира это был первый официальный поединок после Уимблдона-2017.

«Мне нужно обсудить с командой моё участие в Уимблдоне. Мне предстоит оценить своё состояние после этой игры. Если я проснусь и буду чувствовать себя не очень хорошо, это плохой знак в преддверии матчей до победы в трёх сетах. В ближайшие дни я дам оценку своей форме и тогда приму решение.

Я не исключаю своё участие в турнире в Истбурне и пропуск Уимблдона. Но также я могу пропустить турнир на следующей неделе и сыграть на выставочных соревнованиях, чтобы подготовиться к Уимблдону. Нужно подождать, обсудить ситуацию с командой. Сейчас я не знаю, как будет лучше для меня", — цитирует Маррея Ubitennis.

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