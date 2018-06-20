Кербер в трёх сетах проиграла Риске в первом круге турнира на Мальорке

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире Mallorca Open под вторым номером, на старте соревнований потерпела поражение от представительницы США Элисон Риске (Q) со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке Риске поспорит с представительницей Словении Полоной Херцог. Mallorca Open завершится 24 июня.