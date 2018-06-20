Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Свитолина взяла верх над Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Свитолина взяла верх над Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина (2) во втором круге турнира в Бирмингеме уверенно переиграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая пятое место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, отыграла все 5 брейк-пойнтов и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки. Корне сделала по 2 эйса и двойных.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между румынкой Михаэлой Бузэрнеску и хорваткой Петрой Мартич. Этот поединок состоится сегодня, 20 июня, а четвертьфинал пройдёт в пятницу, 22 июня.

Бирмингем 2018. 2-й круг
20 июня 2018 года, среда. 17:45 МСК
Ализе
Корне
Элина
Свитолина
4:6 2:6
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент