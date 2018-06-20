Свитолина взяла верх над Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Украинка Элина Свитолина (2) во втором круге турнира в Бирмингеме уверенно переиграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая пятое место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, отыграла все 5 брейк-пойнтов и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки. Корне сделала по 2 эйса и двойных.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между румынкой Михаэлой Бузэрнеску и хорваткой Петрой Мартич. Этот поединок состоится сегодня, 20 июня, а четвертьфинал пройдёт в пятницу, 22 июня.