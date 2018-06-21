Свитолина: на любом турнире я ставлю перед собой цель выиграть его

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Бирмингеме над француженкой Ализе Корне со счётом 6:4, 6:2.

«Я впервые вышла в четвертьфинал в Бирмингеме. Лучшего старта и желать было нельзя. Я ожидала, что матч получится хорошим. Корне отлично играет с топ-теннисистками и одержала несколько побед над ними. Она может прибавлять. Я знала, как мне следует действовать на корте, и в целом осталась довольна своей игрой.

Когда я приезжаю на турнир, то всегда ставлю перед собой цель выиграть его. Я двигаюсь вперёд матч за матчем, но цели у меня самые высокие. Думаю, все стремятся демонстрировать хороший теннис и выступать стабильно, потому что сезон очень длинный. Чтобы быть на вершине рейтинга, нужно проводить очень хорошие сезоны и турниры. Покрытие значения не имеет", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.