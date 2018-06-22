В. Уильямс рассказала, как добилась введения равных призовых на Уимблдоне

Пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде американка Винус Уильямс рассказала, как в 2005 году обратилась к совету директоров турниров «Большого шлема» с призывом ввести равные призовые для мужчин и женщин на Уимблдоне.

«Ты понимаешь, что обращаешься к людям, которые уже приняли решение. Но я чувствовала, что должна сказать что-то гуманное, потому что у этих людей из совета тоже были мамы, дочери и сёстры. Им нужно было помнить, что те женщины, которые не получают равные с мужчинами призовые, тоже являются мамами, дочерьми и сёстрами», — цитирует Уильямс Time.

После заявления Винус премьер-министр Великобритании Тони Блэр обратил внимание на эту проблему и поддержал позицию Винус. В итоге призовые стали равными.

«Всё произошло так быстро. Мы думали, что придётся бороться ещё много лет», — сказала Винус.