Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

В. Уильямс рассказала, как добилась введения равных призовых на Уимблдоне

В. Уильямс рассказала, как добилась введения равных призовых на Уимблдоне
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде американка Винус Уильямс рассказала, как в 2005 году обратилась к совету директоров турниров «Большого шлема» с призывом ввести равные призовые для мужчин и женщин на Уимблдоне.

«Ты понимаешь, что обращаешься к людям, которые уже приняли решение. Но я чувствовала, что должна сказать что-то гуманное, потому что у этих людей из совета тоже были мамы, дочери и сёстры. Им нужно было помнить, что те женщины, которые не получают равные с мужчинами призовые, тоже являются мамами, дочерьми и сёстрами», — цитирует Уильямс Time.

После заявления Винус премьер-министр Великобритании Тони Блэр обратил внимание на эту проблему и поддержал позицию Винус. В итоге призовые стали равными.

«Всё произошло так быстро. Мы думали, что придётся бороться ещё много лет», — сказала Винус.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент