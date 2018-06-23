Бузэрнеску: со Свитолиной я просто хотела сыграть в свою игру

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной и выход в полуфинал турнира в Бирмингеме.

«Я шла на корт, не думая о том, что играла с ней три недели назад. Она потрясающий игрок — такая молодая и так много всего достигла. Я просто хотела сыграть в свою игру, сосредоточиться на каждом очке, каждой подаче, как в любом матче. Я очень довольна, что у меня это получилось.

Я нечасто и немного играю на траве, так что мне сложно адаптироваться к этому покрытию, использовать мою подачу, чтобы подольше задержаться на турнире.

Со следующей соперницей, Квитовой, мы играли в Праге месяц назад. Трава – её любимое покрытие. Так что я снова просто выйду на корт, чтобы сыграть в свою игру, а результат мы узнаем после матча. Для меня это будет просто очередной матч», — приводит слова Бузэрнеску пресс-служба WTA.