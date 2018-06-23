Шарди: показываю лучший теннис в своей карьере

Француз Жереми Шарди прокомментировал собственные выступления на травяных кортах в Лондоне. В четвертьфинальном поединке Queens Club 31-летний теннисист взял верх над Фрэнсисом Тьяфу (6:4, 6:4) и вышел в полуфинал на втором турнире кряду.



«Считаю, я показываю лучший теннис в своей карьере. Сейчас я просто наслаждаюсь играми и победами, ведь, учитывая мой рейтинг, такое случается со мной нечасто. Возвращение в топ-50 ATP рейтинга? Отличное ощущение! Я живу в Лондоне, совсем недалеко от кортов и мне приятно побеждать здесь», – заявил Шарди в интервью официальному сайту ATP.



В матче 1/2 финала Queens Club французский теннисист встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.