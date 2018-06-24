Гахов и Павлюченков победили на челленджере в Фергане в парном разряде

Россияне Иван Гахов и Александр Павлюченков стали победителями турнира серии «челленджер» в Фергане (Узбекистан) с призовым фондом $ 75 тыс. в парном разряде. В финале российские игроки взяли верх над индийцами Сакетом Минени и Нвиджаем Сундаром Прашантхом со счётом 6:4, 6:4.

21-летний Гахов на данный момент располагается на 236-й позиции в парном рейтинге АТР, а в одиночном занимает 334-е место. 32-летний Павлюченков, старший брат 28-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой, в парной табели о рангах занимает 281-ю позицию.