Видеообзор полуфиналов турниров WТА в Бирмингеме и Мальорке

Чешка Петра Квитова в полуфинале турнира в Бирмингеме переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:2.

За титул действующая победительница соревнований поспорит со словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая оказалась сильнее ещё одной представительницы Чехии Барборы Стрыцовой.

В финале соревнований на Мальорке латвийка Анастасия Севастова (3), обыгравшая австралийку Саманту Стосур со счётом 7:6 (7:1), 6:1, встретится с немкой Татьяной Марией, которая сломила сопротивление американки Софьи Кенин (Q) — 6:2, 2:6, 6:4.