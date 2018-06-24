Надаль в третий раз за год сместит Федерера с первой строчки

В ближайший понедельник, 25 июня, в очередной раз произойдёт смена первой ракетки мира в мужском одиночном разряде. Швейцарец Роджер Федерер, не защитив титул на турнире ATP 500 в Галле, опустится на вторую строчку, а лидерство вернётся к испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе не играл, но и не защищал рейтинговые очки.



Федерер по ходу этого сезона трижды становился первым и соответственно в третий раз теряет лидерство. Надаль, который начинал сезон лидером, также в третий раз по ходу нынешнего года поднимется на вершину.



На Уимблдоне Роджеру предстоит защищать 2000 очков за титул. Рафаэль в 2017-м проиграл там в четвёртом раунде, набрав 180 баллов. Завтра, 25 июня, разница между ними составит всего 50 очков, так что если Надаль не доберётся до четвёртого круга, у Федерера будет шанс вернуть себе первую строчку.

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