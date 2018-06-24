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Соуза уверенно обыграл Ф. Майера в Анталье

Соуза уверенно обыграл Ф. Майера в Анталье
Теннис / ATP

Португалец Жоау Соуза (6) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв немца Флориана Майера со счётом 6:2, 6:2.

Поединок продлился всего 53 минуты. Соуза выполнил 8 эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Майера 3 двойные. Ни подач навылет, ни брейк-пойнтов у него не было.

Во втором раунде Жоау встретится либо с боснийцем Мирзой Башичем, либо с итальянцем Паоло Лоренци.

Также в 1/8 финала вышел грузин Николоз Басилашвили, победивший испанца Роберто Карбальеса-Баэну (6:2, 6:3). Его следующим соперником станет или серб Душан Лайович (8), или словак Филип Горански.

Анталья 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 17:00 МСК
Флориан
Майер
Жоау
Соуза
2:6 2:6
Анталья 2018. 1-й круг
24 июня 2018 года, воскресенье. 15:30 МСК
Роберто
Карбальес-Баэна
Николоз
Басилашвили
2:6 3:6
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