Соуза уверенно обыграл Ф. Майера в Анталье

Португалец Жоау Соуза (6) уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв немца Флориана Майера со счётом 6:2, 6:2.



Поединок продлился всего 53 минуты. Соуза выполнил 8 эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Майера 3 двойные. Ни подач навылет, ни брейк-пойнтов у него не было.



Во втором раунде Жоау встретится либо с боснийцем Мирзой Башичем, либо с итальянцем Паоло Лоренци.



Также в 1/8 финала вышел грузин Николоз Басилашвили, победивший испанца Роберто Карбальеса-Баэну (6:2, 6:3). Его следующим соперником станет или серб Душан Лайович (8), или словак Филип Горански.