Федерер поднялся на 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чорич — на 9-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 июня швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, хорват Борна Чорич — на девятую, болгарин Григор Димитров — на десятую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 24-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 25 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.
2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3660.
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 3495.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2870.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.
8 (8). Джон Иснер (США) — 1500.
9 (22). Борна Чорич (Хорватия) — 1420.
10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 1410.
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24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 865...
43 (49). Даниил Медведев (Россия) — 627...
71 (66). Андрей Рублёв (Россия) — 440...
80 (78). Евгений Донской (Россия) — 402.