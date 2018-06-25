Федерер поднялся на 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чорич — на 9-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 июня швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, хорват Борна Чорич — на девятую, болгарин Григор Димитров — на десятую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 24-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 25 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.

2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3660.

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 3495.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2985.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2870.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.

8 (8). Джон Иснер (США) — 1500.

9 (22). Борна Чорич (Хорватия) — 1420.

10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 1410.

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24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 865...

43 (49). Даниил Медведев (Россия) — 627...

71 (66). Андрей Рублёв (Россия) — 440...

80 (78). Евгений Донской (Россия) — 402.