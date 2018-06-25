Радваньска легко обыграла Бабош на старте турнира в Истбурне

Полячка Агнешка Радваньска уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA Premier в Истбурне (Великобритания), победив венгерку Тимю Бабош в двух партиях — 6:3, 6:1. По личным встречам Агнешка повела со счётом 2-0.



Теннисистки провели на корте всего 1 час 5 минут. Радваньска 7 раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Бабош 6 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующей соперницей Радваньской станет австралийка Дарья Гаврилова (15).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.