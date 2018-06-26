Хэнман назвал главных соперников Федерера и Надаля на Уимблдоне-2018

Известный британский теннисист Тим Хэнман назвал несколько теннисистов, помимо Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, которые могут претендовать на высокий результат на Уимблдоне.



«Роджер и Рафа — явные фавориты Уимблдона, потому что они в форме и у них нет травм. В следующую группу можно включить нескольких игроков. Это Новак Джокович, это Милош Раонич — если у него всё в порядке со здоровьем. У него очень опасная игра на траве, и он уже был в финале Уимблдона.



Джон Иснер в этом году показывал свои лучшие результаты, в том числе победил в Майами. У него тоже очень мощная подача. Григор Димитров — сильный теннисист, который добирался на Уимблдоне до полуфинала.



Что касается Энди Маррея, то пока слишком рано давать какие-либо прогнозы на его выступление. Нужно посмотреть, в каком состоянии будет его бедро. То, что он вернулся, уже здорово. Долгосрочные перспективы можно будет оценить позднее», — сказал Хэнман в интервью Sky Sports.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.