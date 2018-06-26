Шаповалов: победа Чорича меня не шокировала, Федерер — тоже человек

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал победу хорвата Борны Чорича над швейцарцем Роджером Федерером в финале турнира в Галле со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

«Федерер — тоже человек. Его и других топ-теннисистов побеждали и раньше. Конечно, это легенды тенниса, спорта, учитывая, что они так играют в своём возрасте. Но в конце концов это спорт, и ты можешь проиграть. Все могут потерпеть поражение. Борна проводит прекрасный сезон и демонстрирует невероятный теннис.

Меня не шокировала его победа над Роджером. Конечно, обыграть такого соперника очень сложно, но, как я сказал, Борна в этом сезоне выступает потрясающе. Я очень рад за него. Его успех мотивирует нас работать ещё усерднее, чтобы постараться сделать то же самое. Мы должны стараться прибавлять, чтобы добиваться хороших результатов. Думаю, это становится трендом. Один парень добивается успеха, а затем появляется кто-то другой. Мы мотивируем друг друга становиться сильнее. Полагаю, так будет и дальше.

У нас есть потенциал добиваться больших успехов, несмотря на то, что в туре пока доминируют игроки постарше. Здорово, что есть такие талантливые парни, как Чорич и другие.

Что касается меня, то я стараюсь играть агрессивно и мощно подавать. Мне нравится выходить к сетке. Такая игра подходит для травы. Чувствую, что потенциально через пару лет я смогу хорошо выступать на этом покрытии. Я готов к этой неделе в Истбурне. Надеюсь, смогу выступить успешно. Это было бы здорово", — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.