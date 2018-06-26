Л. Майер обыграл Симона и вышел во второй круг турнира в Истбурне

Аргентинец Леонардо Майер (5) в матче первого круга травяных соревнований в Истбурне в двух партиях обыграл представителя Франции Жиля Симона – 6:4, 7:6 (7:4).



Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету пятой ракетки турнира 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Симон выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9 имевшихся.



Соперником 31-летнего Майера по матчу второго раунда турнира станет представитель Австралии Джон Миллман.