Конта уверенно победила Крунич и встретится с Возняцки в Истбурне

Британка Йоханна Конта (13) уверенно вышла в третий раунд домашнего турнира категории Premier в Истбурне, победив сербку Александру Крунич со счётом 6:1, 6:3. Крунич на позапрошлой неделе, напомним, завоевала первый титул WTA в своей карьере, выиграв турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды).



Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Конта 4 раза подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Крунич 1 эйс, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал Йоханна поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (1).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.