Веселы нанёс поражение Вердаско и сыграет с Басилашвили в Анталье

Чех Иржи Веселы стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), нанеся поражение испанцу Фернандо Вердаско (3, WC) в двух партиях — 6:3, 7:5. По личным встречам Иржи повёл со счётом 2-0.



Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. Веселы трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Вердаско 10 эйсов, 5 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал чех поспорит с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили, который в трёх сетах обыграл серба Душана Лайовича (8).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.