Маррей: уверен, что скоро смогу снова биться на равных с лучшими игроками

Энди Маррей, победивший Стэна Вавринку в первом круге турнира в Истбурне и вышедший на своего соотечественника Кайла Эдмунда, уверен, что скоро вернётся на свой уровень игры.



«Учитывая, сколько тренировок я провёл за последнее время, сколько готовился, я уверен, что смогу снова на равных биться с лучшими игроками. Пусть, может быть, не на этой неделе и не на следующей.



Сейчас я прохожу отличный тест. За неделю с небольшим у меня матчи с тремя отличными теннисистами. Конечно, у Стэна есть свои проблемы с травмами, но всё равно он топ-игрок. Теперь меня ждёт встреча с Кайлом, и это меня радует. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис и выиграть этот матч», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.