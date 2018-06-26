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Маррей: уверен, что скоро смогу снова биться на равных с лучшими игроками

Маррей: уверен, что скоро смогу снова биться на равных с лучшими игроками
Теннис / ATP

Энди Маррей, победивший Стэна Вавринку в первом круге турнира в Истбурне и вышедший на своего соотечественника Кайла Эдмунда, уверен, что скоро вернётся на свой уровень игры.

«Учитывая, сколько тренировок я провёл за последнее время, сколько готовился, я уверен, что смогу снова на равных биться с лучшими игроками. Пусть, может быть, не на этой неделе и не на следующей.

Сейчас я прохожу отличный тест. За неделю с небольшим у меня матчи с тремя отличными теннисистами. Конечно, у Стэна есть свои проблемы с травмами, но всё равно он топ-игрок. Теперь меня ждёт встреча с Кайлом, и это меня радует. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис и выиграть этот матч», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

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