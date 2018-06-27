Конта: думаю, у нас с Возняцки будет настоящая битва

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу над сербкой Александрой Крунич (6:1, 6:3) во втором круге турнира в Истбурне и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки.



«Думаю, я делала всё правильно, и такая игра принесла мне успех. Матч не было простым, я знала, как хорошо она может играть, тем более что она только что победила на турнире. Я ждала тяжёлого поединка и рада, что сохраняла концентрацию на протяжении всей игры и сделала то, что было нужно.



Я жду матча с Каролиной. Мы некоторое время не играли, а в этом году она стала чемпионкой турнира „Большого шлема“ и показывает отличный теннис. Думаю, у нас будет настоящая битва», — приводит слова Конты официальный сайт тура.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.