Конта: мне хочется играть именно с такими соперницами, как Возняцки

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу над сербкой Александрой Крунич во втором круге турнира в Истбурне со счётом 6:1, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Думаю, я буду чаще выходить вперёд и использовать преимущества такой игры. Я знала, что играла с Крунич раньше, и настраивалась на борьбу, учитывая её нынешнюю форму.

Матч с Возняцки — это возможность сразиться с одной из сильнейших теннисисток мира. Именно с такими соперницами мне хочется играть. Такой поединок поможет мне повысить уровень своей игры. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

В наших предыдущих матчах борьба была упорнее, чем может показаться по счёту. Она сильная соперница. Я постараюсь действовать в привычной манере — диктовать условия на корте, выходить вперёд и играть смело. Не так важно, как закончились два наших предыдущих матча. Меня ждёт большое испытание", — цитирует Конту официальный сайт тура.