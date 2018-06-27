Мойя: неоднократно жил с Надалем и Раоничем в одной квартире

Тренер Рафаэля Надаля испанец Карлос Мойя рассказал о деталях быта теннисистов во время проведения турниров.



«Когда я последний раз делил комнату с теннисистом? Наверное, лет 20 тому назад, когда сам играл на профессиональном уровне. Обычно это было во время затяжных турниров, к примеру на US Open.



Работая с Раоничем и Надалем, мы неоднократно проживали в одной квартире, но это не то же самое, что жить в одном номере отеля», – цитирует Мойю Tennis World USA.

В команде канадского теннисиста Мойя провёл весь 2016 год. Раонич закончил сезон на лучшей для себя третьей строчке в рейтинге ATP, однако расстался с испанцем. Уже с начала следующего сезона и по сей день Мойя работает с Рафаэлем Надалем.