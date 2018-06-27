Димитров назвал лучший матч в своей карьере

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере.



«Игра №1 для меня – это встреча с Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Australian Open-2014. Я помню всё, что происходило в тот день. Как меня объявил диктор по стадиону, как я вышел на корт… Когда после матча я общался с Рафой, он сказал, что это был один из лучших матчей в его жизни. Для меня он стал лучшим!



Мой идеальный игрок? Подача Федерера, движение по корту Надаля. Этого достаточно», – цитирует Димитрова Tennis World USA.



Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2014 года Димитров проиграл в четырёх партиях – 6:3, 6:7, 6:7, 2:6.