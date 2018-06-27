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Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне

Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Канадец Денис Шаповалов (3) добыл победу над представителем США Джаредом Доналдсоном в матче второго раунда травяных соревнований в Истбурне – 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Шаповалова 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 имевшихся. Доналдсон отметился 3 эйсами, 7 раз ошибся при выполнении подачи и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.

Соперником Шаповалова по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Стив Джонсон (США, 7) – Миша Зверев (Германия).

Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 13:00 МСК
Джаред
Доналдсон
Денис
Шаповалов
4:6 6:4 2:6
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