Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв Мертенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне. В матче третьего круга Соболенко в трёх сетах обыграла девятую ракетку соревнований Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 7:5, 2:6, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 12 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков. Соболенко сравняла счёт в личном противостоянии с Мертенс – 1-1.

За выход в полуфинал Соболенко сыграет с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 14) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).