Возняцки: после первого сета попала в более привычный для меня ритм

Датчанка Каролина Возняцки (1) прокомментировала победу над британкой Йоханной Контой (13) — 4:6, 6:1, 6:4 — и выход в четвертьфинал турнира в Истбурне.

«Это был очень сложный матч. Йоханна очень хорошо играет, любит траву и играет дома. После первого сета я попала в более привычный для меня ритм и мы обе заиграли лучше, но мне больше повезло в концовке.

Мы обе играли очень хорошо, я старалась чаще подавать в корт и так же агрессивно обороняться.

Следующий соперник, Барти, — безусловно, сложный, особенно на траве. Я тренировалась с ней на прошлой неделе. Это будет сложно, но посмотрим», — приводит слова Возняцки пресс-служба WTA.

Возняцки поспорит с Барти за выход в полуфинал турнира в Истбурне