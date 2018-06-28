Димитров: в период расставания с Шараповой у меня всё разваливалось

Болгарин Григор Димитров рассказал об отношениях с певицей Николь Шерзингер и о сложностях, которые испытывал в период расставания с россиянкой Марией Шараповой.

«Быть вдали от Николь — это нелегко. У нас обоих загруженные графики. Но у неё получается чаще прилетать ко мне. Мы проводим вместе четыре недели, а потом всё начинается сначала. Это сумасшествие. Но это наш выбор.

Несколько лет назад я расстался с тренером. Я упал в рейтинге. Я просто плохо играл в теннис. В личной жизни я всё время с кем-то ссорился и пережил разрыв с Марией Шараповой. Тогда я очень устал. Я устал от всего, всё разваливалось одно за другим", — приводит слова Димитрова MR Porter.