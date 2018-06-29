Джокович и дель Потро сыграют на Кубке Лэйвера

Серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро подтвердили своё участие в командном турнире Laver Cup.

Серб присоединится к команде Европы, которую возглавит Бьорн Борг, а аргентинец – к команде Остального мира, чьим капитаном будет Джон Макинрой.

«Я испытал одни из лучших моментов в своей карьере, выступая в прошлом году на Кубке Лэйвера. Конечно, я рад снова присоединиться к команде Остального мира», – цитирует дель Потро официальный сайт соревнований.



«Мне очень нравится концепция турнира – твои соперники становятся товарищами по команде. Не могу дождаться начала соревнований», – заявил Джокович.

Кубок Лэйвера – соревнования, в которых сражаются команда Европы против Остального мира. Первым чемпионом Laver Cup стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.

Laver Cup-2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго.