Хачанов проиграл Карреньо-Бусте на выставочном турнире в Харлингхэме

Россиянин Карен Хачанов уступил испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусте со счётом 7:6 (7:4), 4:6, [5:10] на выставочном турнире в Харлингхэме (Великобритания).



Накануне Хачанов, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, проиграл болгарину Григору Димитрову.



Ранее стало известно, что в первом круге Уимблдона россиянин встретится с испанцем Давидом Феррером. Победитель этого матча во втором раунде сразится с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 7) — Маркос Багдатис (Кипр). Карреньо-Буста стартует на Уимблдоне-2018 матчем с представителем Молдавии Раду Алботом.

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