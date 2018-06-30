Дель Потро: я знаю, насколько мой теннис близок к уровню Надаля и Федерера

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сравнил собственный уровень игры с испанца Рафаеэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.



«Обыграть Рафу на грунте и Роджера на траве – это архисложная задача для всех игроков в туре. Тем не менее, я отлично играл в начале сезона и знаю, насколько близок к ним по уровню игры, и в то же время насколько далёк.



Проживая в Аргентине вы должны много путешествовать. Много долгих перелётов вынуждают тебя проводить по полтора месяца вдалеке от дома, и это становится одной из худших частей нашей работы», – цитирует дель Потро BBC.



В текущем сезоне по одному разу встречался с лидерами ATP тура. В финале Мастерса в Индиан-Уэллсе аргентинец обыграл Роджера Федерера, а в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» уступил Рафаэлю Надалю.