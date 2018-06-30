Нисикори: Чилич и Димитров могут составить конкуренцию Надалю и Федереру

Японец Кей Нисикори назвал игроков, которые могут составить конкуренцию Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру на Уимблдоне.



«Роджер и Рафа однозначно находятся на другом уровне игры. Однако Чилич играет очень хорошо. Он может оказаться серьёзным соперником на траве. В прошлом году он очень преуспел на Уимблдоне. Димитров тоже играет отлично. Уверен, это будет очень интересный Уимблдон – Вавринка не попал в число сеяных, а Джокович не входит в первую десятку.



Я провёл несколько хороших тренировок и чувствую себя достаточно хорошо», – цитирует Нисикори Metro.



28-летний японец посеян на травяных соревнованиях под 25-м номером. Его соперником по первому раунду станет американец Кристиан Харрисон.

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