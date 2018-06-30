Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Нисикори: Чилич и Димитров могут составить конкуренцию Надалю и Федереру

Нисикори: Чилич и Димитров могут составить конкуренцию Надалю и Федереру
Теннис / Уимблдон 2018

Японец Кей Нисикори назвал игроков, которые могут составить конкуренцию Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру на Уимблдоне.

«Роджер и Рафа однозначно находятся на другом уровне игры. Однако Чилич играет очень хорошо. Он может оказаться серьёзным соперником на траве. В прошлом году он очень преуспел на Уимблдоне. Димитров тоже играет отлично. Уверен, это будет очень интересный Уимблдон – Вавринка не попал в число сеяных, а Джокович не входит в первую десятку.

Я провёл несколько хороших тренировок и чувствую себя достаточно хорошо», – цитирует Нисикори Metro.

28-летний японец посеян на травяных соревнованиях под 25-м номером. Его соперником по первому раунду станет американец Кристиан Харрисон.

10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент