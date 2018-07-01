Федерер откроет первый игровой день на Центральном корте Уимблдона

Стало известно расписание первого игрового дня основных сеток Уимблдона — 2018. На центральном корте, согласно традиции, первым сыграет действующий чемпион — швейцарец Роджер Федерер. Соперником лидера посева будет серб Душан Лайович. Также на центральном корте сыграют Каролина Возняцки с Варварой Лепченко и Григор Димитров со Стэном Вавринкой.



Серена Уильямс проведёт свой стартовый поединок против Аранчи Рус, третьим запуском на корте номер один. Прошлогодние финалисты, Марин Чилич и Винус Уильямс, сыграют против Йосихито Нисиоки и Йоханны Ларссон соответственно на втором корте.



Даниил Медведев сыграет с Борной Чоричем на 12-м корте вторым запуском. Там же проведёт матч с Барборой Стрыцовой Светлана Кузнецова (четвёртым запуском). Екатерина Александрова на корте 18 встретится с Викторией Азаренко. Евгения Родина сыграет с Антонией Лоттнер (корт 4), Екатерина Макарова — с Петрой Мартич (корт 6), Анна Блинкова — с Ван Яфань (корт 10), Евгений Донской — с Филиппом Кольшрайбером (корт 16), а Михаил Южный — с Иво Карловичем (корт 17).

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