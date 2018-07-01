Конта: отношусь к Уимблдону как к ещё одной возможности показать хороший теннис

Британка Йоханна Конта, в прошлом году обыгравшая на Уимблдоне румынку Симону Халеп, которая тогда только претендовала на первую строчку, и вышедшая в полуфинал, поделилась ожиданиями от нового розыгрыша домашнего турнира «Большого шлема».



«Думаю, самое главное — верить, что когда я показываю свой лучший теннис, то могу добиваться серьёзных результатов на крупнейших турнирах. Такая вера придаёт уверенности в себе. Конкретно на Уимблдоне я здорово сыграла в прошлом году и наслаждалась этим домашним выступлением. Свои зрители сильно помогали мне.



Чувствую ли я теперь большее давление из-за необходимости защищать очки? Нет. Во-первых, я считаю, что всем игрокам в теннис повезло. У нас есть возможность выступать практически каждую неделю, если хочется. Я отношусь к этой неделе как к ещё одному шансу показать хороший теннис, продолжить прибавлять в своей игре. В конце концов на корте я могу рассчитывать только на себя, и всё зависит от того, сколько усилий я приложу. А потом впереди будет ещё почти половина сезона, которую я тоже жду с нетерпением», — сказала Конта в интервью WTA Insider.

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