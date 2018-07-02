Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21

Канадец Денис Шаповалов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 2 июля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.
2 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 865.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 857.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 738.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 615.
6 (6). Тейлор Фритц (США) — 573.
7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318.
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