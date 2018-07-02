Стекли: Шарапова настоящий боец и вновь подтверждает свою силу

Тренер чешки Люси Шафаржовой Роб Стекли оценил шанс россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне, стартующем 2 июля.

«Мне всегда нравилась игра Марии. Она настоящий боец и вновь подтверждает свою силу. Она отлично двигается, выполняет чистые удары с обеих сторон. Кажется, возобновление сотрудничества с Хогстедтом придало ей уверенности. Ранее они добились немалых успехов.

Травяной сезон — это время активных действий. Теннисисты пройдут проверку на то, как сильно они верят в свою игру. Стремление выполнять удары поскорее и желание диктовать условия на корте будут ключевыми. Мария много об этом знает. Она может мощно бить по мячу, стремится контролировать ситуацию и не боится рисковать, что очень важно на траве.

Ей важно сосредоточиться на точном выполнении первой подачи и форхенде. Если оба компонента будут работать хорошо вместе с психологическим настроем и бэкхендом, то она будет претендовать на многое", — цитирует Стекли официальный сайт тура.

Дарт: я с детства брала пример с Шараповой. Она самая крутая

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